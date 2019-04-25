Стало известно, какие дороги перекроют на время репетиций парада Победы
Уже сегодня в Петербурге перекроют некоторые улицы из-за репетиций парада ко Дню Победы. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал список перекрытий.
Запрет парковки с 00:00 25 апреля до 13:00 9 мая:
– нечетная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;
– четная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22;
– Певческий проезд;
– Миллионная улица;
Движение транспорта будет прекращено на следующих дорогах (с 15:00 до 17:00 — 26 апреля, 30 апреля; с 09:00 до 13:00 — 7 мая и с 16.00 — 8 мая до 13:00 9 мая):
– нечетная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;
– четная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22;
– Миллионная улица;
– Певческий проезд;
– набережная Зимней канавки;
– Дворцовая набережная в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.
С 15:00 до 17:00 26 апреля, 30 апреля, с 09:00 до 13:00 7 мая и 9 мая перекроют движение:
– Дворцовый проезд;
– Адмиралтейский проезд от Гороховой улицы до Невского проспекта;
– Адмиралтейская набережная;
– Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
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