Стало известно, какие дороги перекроют на время репетиций парада Победы

Уже сегодня в Петербурге перекроют некоторые улицы из-за репетиций парада ко Дню Победы. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал список перекрытий.

Запрет парковки с 00:00 25 апреля до 13:00 9 мая:

– нечетная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;

– четная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22;

– Певческий проезд;

– Миллионная улица;

Движение транспорта будет прекращено на следующих дорогах (с 15:00 до 17:00 — 26 апреля, 30 апреля; с 09:00 до 13:00 — 7 мая и с 16.00 — 8 мая до 13:00 9 мая):

– нечетная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка;

– четная сторона набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22;

– Миллионная улица;

– Певческий проезд;

– набережная Зимней канавки;

– Дворцовая набережная в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

С 15:00 до 17:00 26 апреля, 30 апреля, с 09:00 до 13:00 7 мая и 9 мая перекроют движение:

– Дворцовый проезд;

– Адмиралтейский проезд от Гороховой улицы до Невского проспекта;

– Адмиралтейская набережная;

– Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.