Дом герцога Лейхтенбергского обрёл статус памятника регионального значения

Дом герцога Лейхтенбергского по решению КГИОП включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Это одно из самых оригинальных произведений Петербургского модерна.

Здание сохранилось практически без изменений. На нем впервые в русской мозаике появился индустриальный пейзаж с высокими дымящими трубами и парусниками у причала.

В дореволюционный период здесь жили скульптор Артур Лаврентьевич Обер, художник Иван Кириллович Пархоменко, профессор Михаил Андреевич Рейснер, писательница и журналистка Лариса Михайловна Рейснер. Сейчас здание герцога Лейхтенбергского — многоквартирный жилой дом.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что делать с лепниной, камином и окнами, если вы живете в старом фонде. Специально для «Собака.ru» инструкцию по обращению с окнами, витражами, фурнитурой и лепниной составил мастер Виктор Парунов.