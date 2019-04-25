Дом герцога Лейхтенбергского обрёл статус памятника регионального значения
Дом герцога Лейхтенбергского по решению КГИОП включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Это одно из самых оригинальных произведений Петербургского модерна.
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Здание сохранилось практически без изменений. На нем впервые в русской мозаике появился индустриальный пейзаж с высокими дымящими трубами и парусниками у причала.
В дореволюционный период здесь жили скульптор Артур Лаврентьевич Обер, художник Иван Кириллович Пархоменко, профессор Михаил Андреевич Рейснер, писательница и журналистка Лариса Михайловна Рейснер. Сейчас здание герцога Лейхтенбергского — многоквартирный жилой дом.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что делать с лепниной, камином и окнами, если вы живете в старом фонде. Специально для «Собака.ru» инструкцию по обращению с окнами, витражами, фурнитурой и лепниной составил мастер Виктор Парунов.
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