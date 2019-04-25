На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке, в 37 километрах от Коломбо, в городе Пугода, прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.

Взрыв произошел в мусорном баке вблизи здания городского суда. Пока у полиции нет оснований заявлять, что происшествие связано с недавней серией взрывов в Коломбо. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что 21 апреля на острове Шри-Ланка произошло восемь взрывов.

По данным 24 апреля, количество погибших от взрывов на Шри-Ланке выросло до 359.

Стало известно, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо устроили два брата старше 20 лет — сыновья владельца бизнеса по продаже специй.

Когда полицейские подошли к дому подозреваемых, жена одного из братьев устроила взрыв, в результате которого погибли она, двое ее детей и три сотрудника правоохранительных органов.

Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажу туров и путевок на Шри-Ланку после соответствующей рекомендации Ростуризма.