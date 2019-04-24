Скульптуры Летнего сада открывают после зимы

Сегодня в Летнем саду открывают скульптуры, которые были находились в деревянных боксах в зимний период. Каждый год их укрывают, чтобы уберечь от повреждений из-за холода.

«Это совершенно необходимый процесс для ее сохранения. Впервые скульптуру начали укрывать на зиму холстами ещё во времена Анны Иоанновны. Но все же холст намокал и замерзал. А современный способ укрытия в деревянные футляры разработал в XIX веке скульптор Демут-Малиновский. Раскрытие скульптур из деревянных футляров происходит к первому мая» — пишут «Сады Русского музея» в своем Инстаграме.