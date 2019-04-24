Скульптуры Летнего сада открывают после зимы
Сегодня в Летнем саду открывают скульптуры, которые были находились в деревянных боксах в зимний период. Каждый год их укрывают, чтобы уберечь от повреждений из-за холода.
«Это совершенно необходимый процесс для ее сохранения. Впервые скульптуру начали укрывать на зиму холстами ещё во времена Анны Иоанновны. Но все же холст намокал и замерзал. А современный способ укрытия в деревянные футляры разработал в XIX веке скульптор Демут-Малиновский. Раскрытие скульптур из деревянных футляров происходит к первому мая» — пишут «Сады Русского музея» в своем Инстаграме.
В сухую погоду перед наступлением холодов все складки скульптур очищают кистью, затем тщательно моют их детским мылом, затем заворачивают в хлопковое полотнище и только потом закрывают футляром Демут-Малиновского. При таких условиях хранения скульптуры должны простоять не менее ста лет.
После зимы в Петербурге утром 19 апреля, стартовал и сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». Уже работают «Шар» на Невском проспекте, фонтаны в Ново-Манежном сквере, у Казанского собора и Воронихинской решетки.
20 и 21 апреля включили фонтаны в парке 300-летия, на 3-й Красноармейской улице, в Александровском парке, в сквере у Зимнего дворца и в пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова.
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