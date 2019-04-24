Строительство экопарка в Приморском районе остановили

В Петербурге приостановили строительство экопарка, в котором должны были появиться вольеры с лосями и дикими кабанами. Как сообщает «Фонтанка», протокол единственной заявки на его строительство отменили. Предписание центру комплексного благоустройства выдала Федеральная антимонопольная служба. Ранее победителем признали компанию «Профистрой Северо-Запад».

В предписании комиссии ФАС указано, что участникам закупки необходимо вернуть их заявки и сообщить им о возможности подать новые. Заказчик должен будет внести изменения и назначить новый дедлайн.

Комиссия определила в действиях аукционной комиссии и заказчика нарушения закона о контрактной системе: в документации «установлены требования к товарам, вводящие участников закупки в заблуждение и не позволяющие надлежащим образом сформировать заявку на участие в закупке».

Теперь материалы передадут в управление контроля размещения госзаказа ФАС — там их рассмотрят по вопросу о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в северной части Приморского района появится экологический парк. На территории в 80 гектаров между ЗСД, Яхтенной и Камышовой оборудуют рекреационную зону с велосипедными дорожками, экологическими тропами, местами наблюдения за птицами, а также вольерами с лосями и дикими кабанами.

Уникальный естественный ландшафт территории постараются максимально сохранить с использованием современных экологических стандартов. Кроме того, для удобства горожан от объектов жилой недвижимости Приморского района Петербурга к экопарку подведут мосты.