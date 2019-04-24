Российские туроператоры приостановили продажу путевок на Шри-Ланку

Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажу туров и путевок на Шри-Ланку после соответствующей рекомендации Ростуризма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители туроператора Tez Tour рассказали, что сезон продажи путевок закончился еще в марте, и компания занималась только единичными бронированиями. При этом указали, что никто из уже отдыхающих не высказал желания вернуться в Россию. По Anex Tour и Coral Travel, их клиенты тоже сохраняют спокойствие — они отдыхают на побережье, где обстановку можно назвать спокойной. Там отменили только экскурсии.

«По информации от принимающей компании, ситуация на острове в полной мере контролируется властями. Комендантский час и усиленные меры безопасности сохранены. <…> Все отели острова были проверены, в каждом из них находятся сотрудники полиции или усилена охрана отеля. Поскольку аэропорт находится в пригороде Коломбо, трансферы осуществляются по объездной дороге без заезда в город. Каждое транспортное средство проверяется, в связи с этим время трансфера перед вылетом увеличено», — сказали в Anex Tour.

Напомним, что 21 апреля на острове Шри-Ланка произошло восемь взрывов.

Издание The Straits Times со ссылкой на министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена сообщило о том, что власти установили личности организаторов взрывов. Были задержаны семь человек. «Мы будем преследовать их, к какому бы религиозному экстремизму они ни были причастны. Мы примем меры против них и не позволим им действовать в этой стране», — заявил министр. Имена задержанных не разглашаются, однако ранее были опубликованы имена двух из них — некто Абу Мухаммад и Захран Шахин.

В стране были заблокированы все платформы социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, с целью предотвращения распространения «неверной и неправильной» информации о терактах. В стране также введен комендантский час.

По данным 22 апреля, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290, а пострадавших — 500.

22 апреля на Шри-Ланке в городе Коломбо произошел еще один взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал. Взрывное устройство сработало в фургоне, когда рабочие пытались его обезвредить.

По данным 24 апреля, количество погибших от взрывов на Шри-Ланке выросло до 359.

Стало известно, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо устроили два брата старше 20 лет — сыновья владельца бизнеса по продаже специй.

Когда полицейские подошли к дому подозреваемых, жена одного из братьев устроила взрыв, в результате которого погибли она, двое ее детей и три сотрудника правоохранительных органов.