Основатель «Булочных Ф. Вольчека» откроет сеть магазинов с зоной кафе

Основатель сети пекарен «Булочные Ф. Вольчека» Филипп Вольчек откроет сеть магазинов молочной продукции с зоной кафе. Как сообщает «Коммерсантъ», он может расположить в Петербурге 10 торговых точек «Молоко».

Там Филипп Вольчек планирует продавать молочную продукцию под собственной торговой маркой компании. А в кафе будут подавать молочные коктейли и мороженое. Первые два магазина, предположительно, откроются в мае в районе станций метро «Гражданский проспект» и «Комендантский проспект».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что владелец «Булочные Ф.Вольчека» Филипп Вольчек не дает интервью и не выступает публично, хотя его лицо известно, наверное, каждому горожанину — портрет улыбающегося Филиппа висит в 91 булочной. Неудивительно, что его первое публичное выступление на мероприятии Creative Mornings на площадке «Ленполиграфмаш» собрало 600 человек, хоть и началось в 8:30 утра. Вольчек сказал, что согласился прочитать лекцию, только потому что «почувствовал энергию» в письме организаторов. «Собака.ru» публикует конспект выступления, где Вольчек рассказывает о том, почему не ест сладкое, а булочная — это просто булочная.