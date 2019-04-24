Стало известно, что взрывы на Шри-Ланке устроили братья

Стало известно, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо устроили два брата старше 20 лет — сыновья владельца бизнеса по продаже специй. Об этом со ссылкой на участвующего в расследовании офицера и Daily Mail сообщает «Лента.ру».

По его словам, когда полицейские подошли к дому подозреваемых, жена одного из братьев устроила взрыв, в результате которого погибли она, двое ее детей и три сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, известно, что количество жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек.

Напомним, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке и указало, что нападение было скоординированным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq, которое утверждает, что имеет контакты с террористами.