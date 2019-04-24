Путин одобрил проект парка на месте судебного квартала. Посмотрите, как это будет
Владимир Путин одобрил проект парка и театра Бориса Эйфмана на территории между набережной Невы и проспектом Добролюбова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как сообщает «Фонтанка», эксперты сравнивают проект с Московским «Зарядьем».
Парку отведут 6 га, разместят театрально-выставочное пространство площадью 60 тысяч квадратных метров, театр Эйфмана и общественную парковку на 1,5 тысячи автомобилей.
Строительство судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.
Напомним, что вопрос о переносе стройки поднял врио губернатора Александр Беглов во время обсуждения проекта оранжереи на Кирочной, который предлагает Ginza Project. На предложение узнать отношение горожан к этому решению Беглов ответил, что в таком случае стоит обратить внимание и на строящийся Судебный квартал: «Не знаю, учитывалось ли здесь общественное мнение. По-моему, нет. Сначала было запланировано одно, теперь мы строим Судебный квартал... А между тем это уникальная площадка, рядом — Петропавловская крепость и Зимний дворец. Я хотел бы, чтобы так же не получилось и с этим общественным пространством».
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