Путин одобрил проект парка на месте судебного квартала. Посмотрите, как это будет

Строительство судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.

Напомним, что вопрос о переносе стройки поднял врио губернатора Александр Беглов во время обсуждения проекта оранжереи на Кирочной, который предлагает Ginza Project. На предложение узнать отношение горожан к этому решению Беглов ответил, что в таком случае стоит обратить внимание и на строящийся Судебный квартал: «Не знаю, учитывалось ли здесь общественное мнение. По-моему, нет. Сначала было запланировано одно, теперь мы строим Судебный квартал... А между тем это уникальная площадка, рядом — Петропавловская крепость и Зимний дворец. Я хотел бы, чтобы так же не получилось и с этим общественным пространством».