В Выборге на «Авито» на продажу выставили квартиру, по некоторым данным, в самом старом жилом доме в России. По словам продавца, он был построен примерно в 16 веке и в 17 веке в нем размещалась первая выборгская типография.

«Невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду со сходными усадьбой Бюргера, домом купеческой гильдии Святого Духа и ещё одним гильдейским домом. Входит в четвёрку маленьких частных «крепостей» XIV—XVII веков, средневековых бюргерских домов, которые на территории России можно увидеть только в Выборге» — написано в объявлении.

Как рассказал хозяин квартиры «Собака.ru», некоторые историки утверждают, что в этом доме останавливался Петр |, там у него располагалась усадьба. Но утверждать это нельзя — существуют разные мнения. Так, например, не все экскурсоводы, останавливающие группу около этого дома, говорят о жизни здесь последнего царя Руси.

А 50 лет назад квартира перешла от государства в собственность деда продавца, и с тех пор в ней живет его семья, но сейчас ей стало тесно — поэтому и решили продавать и искать новое жилье.

По словам собственника, около пяти лет к нему обращалась администрация Выборга — хотели выкупить площадь, но все так осталось на уровне разговоров. С тех пор с хозяином квартиры администрация не связывалась.

На днях продавец выставил жилье на Финских и Шведских сайтах. Он надеется, что кто-то приедет оттуда, купит и займется реставрацией дома.

Площадь помещения — 50 квадратных метра, его продают за 11 млн рублей.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что на «Авито» выставлено на продажу здание с участком, расположенное в Выборге, на Пионерской улице, 2. Этот дом был построен в 1900 году по проекту архитектора Карла Густава Нюстрема для Союзного банка Финляндии. Позже дом с барельефами и скульптурными орнаментами занимал «Выборг-Банк», а теперь его может купить любой желающий. Цена вопроса – 63 300 00 рублей.