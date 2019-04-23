Стало известно, как будет работать скоростная железная дорога между Петербургом и Москвой

«Скоростные магистрали» («дочка» РЖД, курирующая проект высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом), рассказали, как будет выглядеть и работать скоростная железная дорога между Петербургом и Москвой, сообщают РИА Новости.

Концепция будет разработана по принципу «межрегионального метро». Это предполагает создание многофункциональных вокзальных комплексов, включающих подземные и наземные пешеходные связи для разделения пассажиропотоков по разным типам сообщения: ВСМ, пригородных и дальних пассажирских поездов.

Пассажирам предоставят выбор: четыре класса обслуживания. Цена билета будет зависеть от того, насколько заранее он куплен, времени и даты поездки, места и типа вагона.

На данный момент планируется, что конечные станции разместятся либо на базе существующих вокзалов, либо в новых многофункциональных комплексах.

Точные сроки реализации проекта станут известны только после разработки проектной документации.

Напомним, что Владимир Путин дал согласие на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург.

С помощью этой магистрали время в пути между городами должно сократиться до двух часов, а пассажиропоток увеличиться с 11 млн до 33 млн человек в год. О строительстве дороги президента попросили врио губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.