Посмотрите, как может выглядеть Апраксин двор после реновации

«Главстрой-СПб специализированный застройщик» разработал проект реновации Апраксиного двора в Петербурге. Компания предлагает переделать восемь корпусов в единый театральный кластер с паркингом, кампусом, учебными аудиториями и мастерскими, лекционными залами, театральной студией, учебным театром и торгово-выставочными площадками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Реализация проекта займет около семи лет. Городским властям представят концепцию в ближайшее время.