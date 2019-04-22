Посмотрите, как может выглядеть Апраксин двор после реновации
«Главстрой-СПб специализированный застройщик» разработал проект реновации Апраксиного двора в Петербурге. Компания предлагает переделать восемь корпусов в единый театральный кластер с паркингом, кампусом, учебными аудиториями и мастерскими, лекционными залами, театральной студией, учебным театром и торгово-выставочными площадками. Об этом сообщает «Фонтанка».
Реализация проекта займет около семи лет. Городским властям представят концепцию в ближайшее время.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что реконструкцию Апраксиного двора намерены завершить до сентября 2020 года. Предполагалось, что «апрашка» из приюта нелегалов превратится в общественно-культурное пространство. Здесь расположатся деловой центр с коворкингами, мастерскими и пешеходными зонами, а также заведениями общепита. Проектом займутся компании и инвесторы «Главстрой СПб», Агентство по реконструкции и развитию «Апраксин двор», ЗАО «Фармаюнион Р и Д» и другие.
Тогда обсуждались две концепции преобразования территории. Первую Смольному предложила «Студия 44». Они хотят построить на месте Апраксиного двора жилой квартал, который включал бы в себя торговые точки и креативные пространства. Вторая идея принадлежит столичному Архитектурному бюро Тимура Башкаева, которое занималось современным музеем «Гараж» на Крымском Валу. Бюро хочет возвести независимую театральную площадку, апартаменты, гостиницы, торговые павильоны, образовательные учреждения, бары и рестораны.
26 октября 2018 года в Апраксином дворе начался снос нелегальных палаток и ларьков по распоряжению комитета по контролю за имуществом Смольного.
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