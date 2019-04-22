В Петербурге отремонтируют дворец Белосельских-Белозерских

В Петербурге отремонтируют здание дворца Белосельских-Белозерских — объект культурного наследия народов России 1800 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В проекте указан ремонт аварийных участков несущих и ограждающих конструкций и капитальный ремонт самого цокольного этажа, усиление его 19 участков, будут зачеканены трещины в кирпичных стенах и сводах, установлены металлические скобы в местах трещин. Деньги на ремонт выделят из федерального бюджета.

В настоящее время во дворце устроен концертный зал, по зданию проводят экскурсии.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что летом в знаменитом доходном доме Юлиана Бака на Кирочной улице начали капитальный ремонт — первый с момента постройки в 1905 году. В конце января леса демонтировали, но жильцы этому не рады — уже с осени они начали замечать нарушения, а зимой стали свидетелями окраски дома при недопустимой температуре. «Собака.ru» сфотографировала обновленное здание и поговорила с одной из жительниц дома.