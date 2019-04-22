В Петербурге открылся сезон водных экскурсий. Об этом сообщает Единый центр водного туризма.

Самой популярной прогулкой прошедших выходных стал маршрут «Северная Венеция», который проходит по рекам Мойка и Фонтанка, а в конце выходит в Большую Неву. А заполняемость теплоходов на дневные экскурсии за несколько дней достигла 85%.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге 19 апреля стартовал сезон фонтанов.