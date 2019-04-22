В Пулкове самолет не смог зайти на посадку из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу лисы

В аэропорту «Пулково» 20 апреля летящий из Москвы самолет не смог зайти на посадку и отправился на второй круг из-за вышедшей на взлетно-посадочную полосу лисы. Об этом сообщает «Деловой Петербург». Животное прогнали работники аэропорта. Это не повлияло на расписание — аэропорт Пулково продолжил работу в штатном режиме.

Пулково дал официальный комментарий к случившемуся: «В аэропорту Пулково 20 апреля воздушное судно ушло на второй круг по причине выхода на ВПП лисы. После осмотра ВПП специалистами группы авиационной орнитологии экипажу ВС дали разрешение на посадку. Событие не повлияло на работу воздушной гавани. Аэропорт Пулково работал в штатном режиме».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что лиса забрела в гаражный кооператив на севере Петербурга.