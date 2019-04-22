Сегодня в Петербурге проведут первую репетицию парада ко Дню Победы

Сегодня в Петербурге на Дворцовой площади проведут первую репетицию парада ко Дню Победы. Она начнется в 21:00, сообщает «Фонтанка».

Всего репетиций будет пять: еще одна без участия военной техники — 24 апреля в 21:00 и с боевой техникой — 26 и 30 апреля в 16:00. Генеральная репетиция пройдет 7 мая в 10:00. В параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и около 130 единиц техники: авиация, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские установки.

Ранее Минобороны заявило о планах провести в день 75-й годовщины снятия блокады 27 января масштабный парад на Дворцовой площади: ожидалось, что в нем примут участие 2 500 тысячи военных и около 80 образцов военной техники. Горожане выступили против события — они утверждали, что оно «абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января». «Собака.ru» узнала, нужен ли военный парад, у самих блокадников.