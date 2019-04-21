Фоторепортаж: как прошел третий ежегодный фестиваль «Чудо света» в Петербурге

В Петербурге подходит к концу третий ежегодный фестиваль «Чудо света». В этот раз его тематикой стал театр — именно этому виду искусства посвящен в России текущий год. Световое шоу развернулась на фасаде Театра юных зрителей на Пионерской площади впервые — кроме традиционного 3D-мэппинга, горожане смогли увидеть дополненную реальность, выступления артистов балета, мир парадоксов Эшера, театры масок и рук. «Собака.ru» собрала лучшие фотографии, сделанные петербуржцами.

На весеннем фестивале «Чудо света» был впервые применен способ создания живых картин с использованием виртуальной реальности — ранее он уже был показал петербуржцам в рамках фестиваля огня «Рождественская звезда». В этом году создатели светового шоу сделали все возможное, чтобы положение зрителя относительно фасада не мешало наблюдать за происходящим.

«По факту, все объемные эффекты видит определенное количество людей, которые стоят в определенной точке. Как любят шутить, обычно зрителям мешает какой-нибудь памятник, который стоит четко, как надо. Но мы с этой проблемой боремся — с помощью бестеневого мэппинга. Работая с контентом, мы готовим его в разных плоскостях. Отдельно считаем здание, отдельно колонны, отдельно статуи. Будем светить из разных углов и добиваться, чтобы и на боковые поверхности также попадала картинка. Наше шоу ориентировано не на зрителя в театре, который купил билет и сидит в кресле — его внимание режиссер уже завоевал. Тут надо еще получить полное внимание, и поэтому мы балансируем на тонкой грани между эффектностью и нарративом», — рассказали создатели «Фонтанке».