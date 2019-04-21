Фоторепортаж: как прошел третий ежегодный фестиваль «Чудо света» в Петербурге
В Петербурге подходит к концу третий ежегодный фестиваль «Чудо света». В этот раз его тематикой стал театр — именно этому виду искусства посвящен в России текущий год. Световое шоу развернулась на фасаде Театра юных зрителей на Пионерской площади впервые — кроме традиционного 3D-мэппинга, горожане смогли увидеть дополненную реальность, выступления артистов балета, мир парадоксов Эшера, театры масок и рук. «Собака.ru» собрала лучшие фотографии, сделанные петербуржцами.
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@i.didash
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Красота в высоте 💫💫💫 ⠀ #фестивальсвета#тюз#питер#спб#санктпетербург#парадныепетербурга#крышипитера#крыши#крышиспб#салют#вид#руферы#rooftop#view#photography#saintpetersburg#russia#top#travel#blogger#blog#travelling#travelblogger#likeforlikes#like#liketime#fireworks
На весеннем фестивале «Чудо света» был впервые применен способ создания живых картин с использованием виртуальной реальности — ранее он уже был показал петербуржцам в рамках фестиваля огня «Рождественская звезда». В этом году создатели светового шоу сделали все возможное, чтобы положение зрителя относительно фасада не мешало наблюдать за происходящим.
«По факту, все объемные эффекты видит определенное количество людей, которые стоят в определенной точке. Как любят шутить, обычно зрителям мешает какой-нибудь памятник, который стоит четко, как надо. Но мы с этой проблемой боремся — с помощью бестеневого мэппинга. Работая с контентом, мы готовим его в разных плоскостях. Отдельно считаем здание, отдельно колонны, отдельно статуи. Будем светить из разных углов и добиваться, чтобы и на боковые поверхности также попадала картинка. Наше шоу ориентировано не на зрителя в театре, который купил билет и сидит в кресле — его внимание режиссер уже завоевал. Тут надо еще получить полное внимание, и поэтому мы балансируем на тонкой грани между эффектностью и нарративом», — рассказали создатели «Фонтанке».
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Если не успели вчера, загляните сегодня вечером на фестиваль #чудосвета #идинасвет у ТЮЗа. #saintpetersburg #petersburg #vscospb #like4like #city #street #strideby #beautiful #architecture #architecturelovers #architectureporn #urban #lights #fireworks #redlights
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Сходила на световое шоу к ТЮЗу - получилась небольшая видео-зарисовка на тему «Человек в мире виртуальной реальности» с небольшой претензией на художественность. ⠀ 👤Я вот так и вижу происходящее внутри человека в последнее время - личность загнана в тень яркими красками приложений, образов из дополненной реальности, звуков, обработанных техникой и непременных телефонов. ⠀ 🤳🏼Человек перестаёт проживать события в жизни на полную, все больше снимая и фотографируя. Из-за нехватки впечатлений бежит в дополненную реальность, чтобы однажды начать снимать по привычке и там... ⠀ 🖤В толпе среди ярких изображений человек стоит один. Именно к этому нас ведёт общество потребления с предложением восполнить нехватку эмоций в иллюзорном мире, а не через близкое общение с людьми. И на этом обязательно кто-то очень хорошо заработает. ⠀ 🤔Получились прямо описание фильма и трейлер😂. Только меня это беспокоит или нас, авторов нового «Чёрного зеркала», уже много?😅 #идинасвет #чудосвета #черноезеркало #тюз
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