Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает редактор «Новой газеты», в которой обозревает Быков, Дмитрий Муратов.

Сегодня около 15:30 по московскому времени Дмитрий Быков пришел в сознание. Ранее врачи московский НИИ им. Бурденко перевели писателя на самостоятельное дыхание. «Сегодня около 14 часов в связи с улучшением самочувствия Быков был переведен на самостоятельное дыхание, он реагирует на обращение врачей и близких», — сообщил Муратов.

Вчера, 20 апреля, супруга Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила о том, что состояние писателя улучшилось. «Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала Лукьянова на своей странице в Facebook. Она также добавила, что 19 апреля врачи начали выводить Быкова из медикаментозного сна.

Ранее об улучшении состояния писателя сообщили основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова и глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «После перелета состояние не стало хуже. Причина такого состояния врачам уже понятна. Прогнозы у них хорошие», — сказал Муратов «Интерфаксу» в пятницу, 19 апреля.

Напомним, 16 апреля писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков почувствовал себя плохо 16 апреля на борту самолета по пути в Уфу — там должна была состояться его встреча с читателями. После высадки его сразу госпитализировали в больницу. Его ввели в состояние искусственной комы. 18 апреля было принято решение о перевозке Дмитрия Быкова в Москву — самолет, оплаченный редакцией «Новой газеты», с писателем, бригадой медиков и его близкими на борту приземлился в столице, после чего писателя госпитализировали в одно из медицинских учреждений Москвы.