В Петербурге волонтеры Greenpeace переупакуют продукты горожан в многоразовые экомешочки

Петербургские волонтеры Greenpeace постараются помочь горожанам отказаться от пластика: 20 апреля с 13:00 до 16:00 будет работать информационная точка возле магазина «Перекресток» по адресу улица Кораблестроителей 31, корпус 1.

Там они предложат выходящим из магазина продукты, которые упакованы в пластик, переложить в тканевые многоразовые эко-мешочки, сшитые вручную из обрезков ткани. А еще — волонтеры расскажут прохожим, как отказаться от пластика и чем можно его заменить.

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