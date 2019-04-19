Варламов и Кац разработали проект преображения набережной канала Грибоедова с суженной проезжей частью, качелями и пирсом
Блогер Илья Варламов и российский политический и общественный деятель Максим Кац опубликовали на сайте «Штаб преображения Петербурга» проект преображения участка между улицей Римского-Корсакова и набережной канала Грибоедова.
Они выявили главные проблемы этой зоны: широкий автомобильный проезд, мусорные контейнеры и выгуливание собак на газонах. При этом они указали, что участок имеет множество плюсов: широкая набережная, два пологих спуска к воде и остатки зеленой аллеи.
Поэтому активисты предложили организовать полноценное общественное пространство у воды. Для этого, по их мнению, нужно сузить ширину и сократить количество полос проезжей части, установить пешеходные переходы через каждые 90 метров, разделить парковку зелеными антикарманами и запретить парковку около спусков к воде, очистить участок от мусора, поставить урны и благоустроить сквер.
Напомним, что Илья Варламов и Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга. Он начал свою работу в рамках предвыборной кампании губернатора и муниципальных депутатов города. «Этот год нужно использовать, чтобы преобразить город», — призывают они.
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