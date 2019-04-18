Станцию метро «Театральная» откроют в 2024–2025 годах

Станцию метро «Театральная» откроют ориентировочно в 2024-2025 годах. Об этом сообщает «Фонтанка». По словам начальника профильного отдела КРТИ Николая Молоствова, до тех пор станцию оставят на прогон.

Существует два варианта расположения вестибюлей: на месте Дома быта и перед театром в подземном исполнении. Пока приоритет отдается второму.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что контракт на строительство оранжевой ветки метро от станции «Спасская» до «Горного института» продлили до 2022 года. Такое допсоглашение подписали Дирекция транспортного строительства и компания «Метрострой».