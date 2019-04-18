Директор Русского музея объяснил, почему заморожена реконструкция Михайловского дворца

Директор Русского музея Владимир Гусев объяснил, что реконструкцию Михайловского дворца заморозили, потому что проект оспорен в суде, а также из-за финансовых причин. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мы приостанавливаем проект не потому, что испугались публикаций, а потому что идет судебный процесс», — объяснил Владимир Гусев. Он напомнил, что ответчиком по иску журналиста Михаила Золотоносова и сотрудниц Русского музея Надежды Пивоваровой и Ирины Шалиной выступает не сам ГРМ, а КГИОП, и экспертиза проектной документации может быть признанной не соответствующей законодательству (Напомним, что журналист Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина оспорили документацию проекта реконструкции в суде — летом 2018 года. Они полагали, что работы могут привести к «уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Росси». В частности, изменится облик фасадов, а в стенах Михайловского дворца появятся проломы).

Могут появиться и финансовые трудности, потому что, считает директор музея, Международный банк реконструкции и развития не будет ждать окончания судебного процесса.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Государственный Русский музей «вынужден приостановить» проект по реконструкции комплекса — в его рамках масштабные работы должны были развернуться в Сервизном дворе Михайловского дворца стоимостью более 1 миллиарда рублей. Сейчас учреждение говорит о «возможности вернуться к проекту в более благоприятной ситуации» и его актуальности, которая все еще сохраняется.