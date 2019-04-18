Первый день бесплатных экскурсий «Открытый город» пройдет на театральных площадках Петербурга

Четвертый сезон образовательного проекта «Открытый город» стартует сегодня, 18 апреля. В этот раз он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, а открытие — к году театра в России. Поэтому в первый день участники пройдутся по театральным площадкам: театру им В.Ф. Комиссаржевской, «Пушкинской школе», по камерному музыкальному театру «Санктъ-Петербургъ Опера», театру им. Ленсовета, «Мюзик-Холлу», и завершением программы первого дня станет Мариинский театр.

Экскурсии будут проходить вплоть до 1 декабря, петербуржцам предложат более 1 000 различных событий. В апреле можно будет посетить здание Синода, Институт экспериментальной медицины, Кировский завод, дом акционерного общества «Строитель» и многие другие.

Ранее вместе с проектом «Открытый город» и экскурсоводом Ириной Горбовской «Собака.ru» прогулялась по дому и узнала, что в нем происходило 100 и 200 лет назад.