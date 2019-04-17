Смольный не будет выгонять бары с Рубинштейна, но и пешеходной ее делать не планирует

Смольный заявил, что не планирует отдавать пешеходам улицу Рубинштейна: «Закрывать для автомобильного движения мы не готовы» — сказал вице-губернатор Евгений Елин в кулуарах Недели городских изменений 17 апреля .

Как сообщает «Фонтанка», менять профиль улицы тоже не собираются. Вице-губернатор отметил, что выгонять бары никто не будет, но на соблюдение правил и устранение нарушений внимание обратят.

Смольный запустит серию общественных дискуссий, чтобы принять решение об улучшение среды на Рубинштейна и других улицах города.

Напомним, что владельцы ресторанов и кафе, расположенных на улице Рубинштейна, жалуются на постоянные проверки со стороны контролирующих органов, которые длятся с ноября 2018 года. Их проверяет Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, МЧС и другие ведомства. Многие заведения уже оштрафовали, некоторым пришлось закрыться, например проектам «Скобари» и «Варвара». Узнали у рестораторов, что происходит.

А недавно «Собака.ru» сообщала, что улица Рубинштейна в Петербурге перестала пользоваться спросом у арендаторов— за квартал 2019 года доля незанятых помещений выросла с 2,5% до 7,5%. Главная ресторанная артерия города уступила место Невскому проспекту — сейчас поток сменяющих друг друга заведений на нем существенно сократился.