Министерство труда обнаружило, что каждое пятое рабочее место непригодно для труда

Минстерство труда провело исследование 26,5 миллиона рабочих мест. Выяснилось, что каждое пятое место непригодно для труда. Это 20,8 % общего количества. Из них 10,7 % трудятся на производствах с вредными факторами, однако здоровье рабочих восстанавливается. Об этом сообщает ТАСС.

При этом оптимальные условия труда содержат 79% рабочих мест. Еще 8,6% проверенных точек приводят к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести, в 1,4 % случаев — к заболеваниям средней степени тяжести с потерей трудоспособности, а в 0,1 % — к развитию тяжелых болезней.

Опасные условия труда — только в 0,2 %, это 6,7 тысячи рабочих мест.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Минтруд предлагает разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе и влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика.