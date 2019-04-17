Забор на набережной канала Грибоедова не простоял и суток

Забор, установленный на набережной канала Грибоедова 16 апреля, не простоял и суток. Как сообщает «Фонтанка», уже ночью корреспондент издания обнаружил его частично разобранным.

Напомним, что еще днем активисты заметили, что в историческом центре города, на набережной канала Грибоедова в пешеходной зоне устанавливают забор, который не только не красит пейзаж, но и явно сужает и без того тесную дорогу.