Забор на набережной канала Грибоедова не простоял и суток
Забор, установленный на набережной канала Грибоедова 16 апреля, не простоял и суток. Как сообщает «Фонтанка», уже ночью корреспондент издания обнаружил его частично разобранным.
Напомним, что еще днем активисты заметили, что в историческом центре города, на набережной канала Грибоедова в пешеходной зоне устанавливают забор, который не только не красит пейзаж, но и явно сужает и без того тесную дорогу.
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