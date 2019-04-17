Собор Парижской Богоматери восстановят в течение пяти лет

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери постараются восстановить в течение пяти лет. «Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным», — пообещал он.

Напомним, что 15 апреля загорелся собор Парижской богоматери. Он уничтожил большую часть здания. Но пожарным удалось спасти реликвии и несущие конструкции.

Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали.

Огонь держался более девяти часов.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что художники игры Assassinʼs Creed Unity два года воссоздавали для нее Нотр-Дам. Теперь их работа может пригодиться для восстановления сгоревшего этой ночью собора Парижской Богоматери. Такую идею выдвинули пользователи соцсетей.