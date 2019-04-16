В Петербурге расскажут, как соединить новые тренды в развитии города с сохранением истории и культуры

В центре дизайна и архитектуры ArtPlay с 17 по 20 апреля в рамках завершающей сессии школы Masters в рамках V Международного форума пространственного развития урбанистическое событие «Новая искренность Петербурга — откровения о городе».

На мероприятии решат, как соединить новые тренды в развитии города с сохранением культурной и исторической идентичности Петербурга и расскажут, как сместить фокус внимания от стабильности к развитию.

Участниками обсуждения станут совладелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов, артист и хореограф Мариинского театра Максим Петров, председатель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, художник и режиссер Вера Мартынов и коллекционер и основатель «Школы Masters» Полина Бондарева.

А еще, там будут креативные пространства, проектные сессии и мастерские, форумы и деловые встречи, лекции и мастер-классы. Чтобы попасть на «Новую искренность Петербурга — откровения о городе», нужно зарегистрироваться здесь.

Ранее «Собака.ru» рассказывала про Алексея Онацко — специалиста по урбанистике не в теории, а на практике: он начинал с рейвов и выставок на заброшенных заводах, набил руку на реновации объектов в Москве, а теперь взялся за пространство «Порт Севкабель» и обещает нам Бруклин в районе Гавани.