Праздник «Алые паруса» перенесли, чтобы он не совпал с Днем памяти и скорби

Праздник «Алые паруса» перенесут на 23 июня. Об этом сообщил Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Он объяснил это тем, что праздник и День памяти и скорби не должны совпадать.

Такого же мнения придерживается и депутат Законодательного Собрания города Денис Четырбок. Он написал в своем Телеграм-канале: «Встречать День памяти и скорби праздничным салютом — это, мягко говоря, неправильно», и попросил правительство города перенести праздник.

В этот день традиционно шведский бриг Tre Kronor af Stockholm с алыми парусами войдет в акваторию Невы, отгремит праздничный салют, на Дворцовой прозвучат поздравления и дадут концерт, программу которого составят исходя из пожеланий выпускников.

Напомним, что в прошлом году общее число петербуржцев и гостей города, принявших участие в «Алых парусах – 2018» составило 1 млн 200 тысяч человек.