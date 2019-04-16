Посреди пешеходной зоны набережной канала Грибоедова устанавливают забор

Активисты заметили, что в историческом центре города, на набережной канала Грибоедова в пешеходной зоне устанавливают забор, который не только не красит пейзаж, но и явно сужает и без того тесную дорогу.

Вероятно, забор устанавливают для защиты пешеходов от машин, водители которых могут не справиться с управлением и вывернуть руль в сторону тротуара. Но эффективно ли это? «Собака.ru» обратилась к автору анимированной карты петербургских ДТП Даниле Горохову, который недавно рассказывал, почему на дорогах города продолжают происходить трагедии и что нам с этим делать. Он поделился своим мнением насчет забора.

Урбанист обратил внимание на то, что такие ограждения уже плохи тем, что они давят на человека психологически и, как правило, не бывают красивыми. Но, что самое главное, не приносят никакой безопасности пешеходу:

«Эти заборы разлетаются на мелкие куски при столкновении с машиной и ранят намного больше людей, чем при обычном вылете авто на тротуар. Мера безопасности — это сделать так, чтобы водитель не ехал больше 30-40 км/ч по набережной. Достигается это правильным проектированием геометрии улицы: узкие полосы, выступы в местах пешеходных переходов, больше самих пешеходных переходов, деревья, как разделители парковки (если парковка есть), деревья между проезжей частью и набережной — если нет парковки. Судя по сводкам ДТП, еще ни разу эти заборы никого не спасли, а только усугубили аварии».

Кроме того, по мнению Данилы Горохова, забор сделал набережную узкой и похожей на «набережную строгого режима».

UPD: Мостотрест утверждает, что это временные ограждения. Их уберут в скором времени.



Ранее «Собака.ru» сообщала, что проведут капитальный ремонт набережной Фонтанки напротив домов 31-35 на правом берегу реки — между Аничковым мостом и мостом Ломоносова — этот участок занимает 53,1 метра и относится к объектам культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками», поэтому проектом предусмотрены меры по сохранению объекта, его планировки и существующих планово-высотных решений.