За первые три месяца 2019 года в ДТП на Невском погибло столько же людей, сколько за два предыдущих года

За первые три месяца 2019 года в ДТП на Невском проспекте погибло столько же людей, сколько за предыдущие два года вместе взятые. Об этом «Бумаге» сообщили в в пресс-службе ГИБДД.

Так, например, в 2017 году в ДТП погибло двое. В 2018 — трое. А в 2019 — пятеро.

Всего в 2017 году на Невском проспекте произошло 1048 ДТП — пострадало 92 человека. В 2018 — 1013 аварий и 91 пострадавший. С января по марта 2019 года — 230 ДТП и 19 пострадавших.

Так, например, на Невском проспекте, 55 в ночь на воскресенье, в 00:29 24 февраля, автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов. «Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону, сбил человек 6 вроде бы, они даже не успели понять что произошло. На место сразу прибыли сотрудники полиции», — сообщают очевидцы.

Кроме того, в марте из-за погодных условий в Петербург вернулась январская статистика ДТП. Только за 4 марта, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, число зафиксированных ДТП перевалило за пять сотен. В январе такое было практически ежедневно.

Автор анимированной карты петербургских ДТП Данила Гороховнаписал для нас колонку о том, почему на дорогах города продолжают происходить трагедии и что нам с этим делать.