Во время пожара в Нотр-Даме пострадали три человека
Во время пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали два полицейских и один сотрудник пожарной службы. «Каркас собора сохранен, а основные произведения искусства остались нетронутыми благодаря совместным действиям различных служб. Двое полицейских и один пожарный получили легкие ранения» — сообщила в Твиттере пожарная служба.
2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.
Напомним, что вчера, 15 апреля, загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали.
Пожар продолжался более девяти часов. Представитель пожарных рассказал, что сейчас спасатели продолжают следить за остаточными очагами возгорания и охлаждать несущие конструкции здания.
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