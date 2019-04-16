Во время пожара в Нотр-Даме пострадали три человека

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали два полицейских и один сотрудник пожарной службы. «Каркас собора сохранен, а основные произведения искусства остались нетронутыми благодаря совместным действиям различных служб. Двое полицейских и один пожарный получили легкие ранения» — сообщила в Твиттере пожарная служба.

Напомним, что вчера, 15 апреля, загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь бушевал на 80-метровой высоте, когда лестницы пожарных достигали только 30-ти. По предварительным данным, пожар возник из-за реставрационных работ — собор был окружен лесами. Полиция оцепила территорию вокруг собора, людей эвакуировали.

Пожар продолжался более девяти часов. Представитель пожарных рассказал, что сейчас спасатели продолжают следить за остаточными очагами возгорания и охлаждать несущие конструкции здания.