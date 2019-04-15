В Петербурге в музее Достоевского снимают старинные двери

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали во ВКонтакте, что в музее Достоевского в Кузнечном переулке снимают двери. «На сайте КГИОПа нет даже намека на какую-то проведенную историческую экспертизу. Сотрудники и монтажники не стали давать никаких комментариев, предпочли скрыться. Полиция уже вызвана, будем надеяться, что она разберется в происходящем» — написали они в сообществе.

Как рассказала «Бумаге» директор музея Наталья Ашимбаева, двери почернели от времени, и их отправляют на реставрацию. На их месте установят идентичные.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в доходном доме Станового заменили железную дверь на дверь из ясеня. Активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» поделились хорошей новостью в ВКонтакте: «Места двух уродливых металлических полотен во дворе заняли шикарные двери из ясеня! Этой зимой на угол дома вернулась прекрасная историческая дверь. С приходом весны наступило и время парадных жителей двора.

Затраты совета дома на Мытнинской 5 составили 169 000 рублей. Зато представьте, сколько удовольствия от результата. Даже не будем говорить о том, насколько повысились в цене квартиры».