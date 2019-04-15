Организаторы тотального диктанта рассказали, какие слова оказались самыми сложными для россиян

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, какие слова вызывали самые большие трудности у россиян. Первыми в этом списке идут «обаяние», «земля» и сочетания слов «Василисин муж» и «корабельный дуб». Об этом сообщил член экспертного совета «Тотального диктанта» и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов на пресс-конференции в ТАСС.

Ошибка в слове «обаяние», по мнению Владимира, возникла из-за путаницы со словом «обоняние». Сочетание «Василисин муж» пишется с большой буквы, а «земля» без астрономического значения — с маленькой. Многие участники написали ровно наоборот: «Василисин» — с маленькой, а «земля» – с большой. Проблемы возникли и со словом «так же» — некоторые написали его слитно.

«Есть некоторые реалии, которые выходят из нашей жизни. Например, корабельный дуб, из которого когда-то изготавливались парусники. И в тексте у нас была такая фраза: «Она не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит корабельным дубом». Видимо, для молодежи [это] не особо знакомые реалии, и они допускали такие ошибки: «облит карамельным дубом», - отметила председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в этом году в Петербурге люди с аутизмом впервые стали дикторами на Тотальном диктанте.