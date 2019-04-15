В Петербурге массово закрываются рестораны и кафе: с начала года прекратило работу рекордное число заведений

С января по март 2019 года в Петербурге закрылось 53 заведения общепита — это исторически рекорд по подсчетам компании JLL. Более того, количество закрывшихся ресторанов и кафе впервые превысило число новых.

Аналитики считают, что главными причинами такой тенденции стали высокая конкуренция на рынке и недовольство местных жителей расположением в их домах или рядом кафе, баров и ресторанов.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что улица Рубинштейна перестала пользоваться спросом у арендодателей — за квартал 2019 года доля незанятых помещений выросла с 2,5% до 7,5%. Главная ресторанная артерия города уступила место Невскому проспекту — сейчас поток сменяющих друг друга заведений на нем существенно сократился.

Владельцы ресторанов и кафе, расположенных на улице Рубинштейна, жалуются на постоянные проверки со стороны контролирующих органов, которые длятся с ноября 2018 года. Их проверяет Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, МЧС и другие ведомства. Многие заведения уже оштрафовали, некоторым пришлось закрыться, например проектам «Скобари» и «Варвара». Узнали у рестораторов, что происходит.