У Дубровской ТЭЦ нашли щенка нерпы с рыболовным крючком
В Ленинградской области около Дубровской ТЭЦ нашли еще одного щенка нерпы. Зверек поранился рыболовным крючком, но в Фонде друзей балтийской нерпы мормышку вытащили. Тюлень весит 7 килограмм. Сейчас о нем заботятся в волонтеры — зверек в безопасности.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что сообщество «Спасение тюленей» рассказало о двоих тюленятах, которые попались в заботливые руки волонтеров. Один — еще белек, второй почти перелинял «и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости». На берег их вынес ветер и подвижки льда.
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