У Дубровской ТЭЦ нашли щенка нерпы с рыболовным крючком

В Ленинградской области около Дубровской ТЭЦ нашли еще одного щенка нерпы. Зверек поранился рыболовным крючком, но в Фонде друзей балтийской нерпы мормышку вытащили. Тюлень весит 7 килограмм. Сейчас о нем заботятся в волонтеры — зверек в безопасности.