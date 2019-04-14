Фото дня: в Петербурге создали съедобный (частично) букет по мотивам «Игры Престолов» — из сырого мяса, железных мечей и драконьих яиц

Петербургская мастерская съедобных букетов «Очень хорошо» создала новую необычную композицию. К выходу финального сезона фантастического сериала «Игра Престолов» флористы собрали букет из сырого мяса, железных мечей и драконьих яиц (почти настоящих!)

Новая работа мастеров выполнена из разных видов сырого мяса, печени, бараньего копыта, ноги от учебного скелета 1956 года, красного бархата, железных мечей и топора. Изюминкой почти съедобного букета стали драконьи яица — ими послужили обычные елочные шишки. «"Игра Престолов", давай, приходи уже, ждем с букетом!», — подписали работу петербуржцы.

«Не смотрела ни одной серии. Но если бы букет был без названия, сразу поняла, о чем речь», «Ну, финал, теперь попробуй переплюнь этот букет», — хвалят работу в комментариях. Однако создатели устрашающего шедевра сообщают, что он, к сожалению, не доступен к заказу.

Мастерская съедобных букетов «Очень хорошо» была создана петербурженкой Аней Назаровой в 2014 году — она стала автором собственной технологии сборки букетов из овощей, фруктов, грибов, ягод и пряных трав (к некоторым даже прикладывают рецепты!). В 2017-ом она даже запустила курсы по обучению овощной флористике.

Напомним, кондитер из Петербурга Алена Фоня создает потрясающе реалистичные и необычные торты в виде мертвого голубя, пачки «Доширака», ведра курицы из KFC, тазика оливье, тарелки пельменей, а также разнообразных нецензурных слов — мы собрали фотогалерею самых неординарных из них.