Всем гостиницам Петербурга присвоили «звезды» квалификации

Петербургская туристическая индустрия может спать спокойно — всем гостиницам города присвоили «звезды». Согласно поправкам в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», с 1 июля 2019 года все места размещения туристов с номерным фондом более 50 комнат обязаны получить квалификацию. Петербург с задачей справился — все 1415 гостиниц города получили заслуженный рейтинг.

Процедура квалификации предполагает отнесение объекта к определенным категориям на основании оценки соответствия гостиницы и предоставляемых в ней услуг требованиям, установленным законодательством. Иными словами, гостиницы должны получить законные «звезды». В Петербурге квалификацию прошли все 1415 коллективных средств размещения — в городе насчитывается 26 отелей и гостиниц категории «5 звезд», 109 — категории «4 звезды», 327 — категории «3 звезды», 98 — «2 звезды» и 22 гостиницы с одной звездой. 833 объекта квалифицированы как хостелы, мини-отели, апартотели и другие средства размещения.

При отсутствии свидетельства о присвоении категории устанавливается запрет на предоставление гостиничных услуг. При несоответствии объекта размещения требованиям порядка квалификации действие свидетельства о квалификации приостанавливается.

Напомним, 6 марта хостелы в жилых домах окончательно запретили. Теперь, в соответствии с документом, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению. Таким образом, законопроект однозначно запрещает размещать хостелы в квартирах. Также в Петербурге разработали план, который должен увеличить поток туристов даже в низкий сезон — него входят событийные мероприятия, фестивали и проекты в области культуры, а также развитие свадебного и гастрономического туризма. А еще президент РФ Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов — деньги направят на реконструкцию и ремонт исторического центра города и развитие туристической инфраструктуры.