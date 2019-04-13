18 апреля единственный в мире цирк для хулиганов Упсала-Цирк проведет благотворительный онлайн-баттл . В прямом эфире артисты покажут свои лучшие цирковые и акробатические трюки, а все собранные средства будут направлены на поддержку фонда.

«Современное цирковое искусство — способ вдохновиться каждому человеку вне зависимости от возраста или профессии. Онлайн-баттл — это лучший способ посмотреть выступление единственного в мире цирка для хулиганов и зарядиться цирковой энергией, не выходя из дома или офиса. Во время баттла можно легко и увлекательно рассказать своим детям, друзьям или сотрудникам о том, что такое благотворительность», — рассказывают организаторы баттла.

Прямой эфир можно будет посмотреть на официальном канале Упсала-Цирка на You-Tube. Зарегистрироваться на мероприятие и оперативно получать информацию о проведении можно здесь.

Упсала-Цирк — центр нового цирка, в котором объединяются социально-культурные, образовательные и арт-проекты. История Упсала-Цирка началась в марте 2000 года, когда в Санкт-Петербург на практику по социальной педагогике приехала немецкая студентка Астрид Шорн. Она решила заниматься с уличными детьми цирковым искусством, чтобы адаптировать их к жизни в обществе, и организовала уникальный проект прямо на улицах города. Вместе с Ларисой Афанасьевой, которая работает в цирке с первых дней, они сами искали детей: приходили к станциям метро, в подростковые тусовки, где жонглировали, показывали фокусы и катались на моноциклах — так они смогли привлечь в цирк своих первых артистов. Прямо на улицах они пытались делать свои первые цирковые трюки и каждый день собирались, чтобы тренироваться где придется — на площадях, в парках и даже в бесплатных столовых. Долгие годы Упсала-Цирк был по-настоящему бродячим, но в 2012 году у него появился постоянный цирковой шатер. В шатре, который располагается на Свердловской набережной, 44, каждую неделю проходят спектакли, встречи, фестивальные события.

Напомним, ранее Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье» совместно с артистами петербургского Упсала-Цирка — социально-культурного проекта, где занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии. А еще посмотрите, как эпично Shortparis и «Упсала-цирк» закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2018 году — музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне», а необыкновенную атмосферу происходящего помогли создать акробатические трюки на заднем плане.