Демонстрация-перформанс в Адмиралтейском районе: художники и танцоры под живую музыку пройдут с флагами по космическим местам города

В Адмиралтейском районе в честь Дня космонавтики 13 апреля пройдет перформанс «Парад Планет» — художники и танцоры в ярких костюмах под живую музыку пройдут с флагами по космическим местам города. Живая музыка — это песни и марши о космосе, которые исполнят джазовые музыканты.

Организаторы перформанса — американские художники Андреа Станислав и Дином Лозоу, известные своими международными акциями. «Парад Планет» они создавали совместно с научными и космическими организациями Москвы и Санкт-Петербурга.