Демонстрация-перформанс в Адмиралтейском районе: художники и танцоры под живую музыку пройдут с флагами по космическим местам города
В Адмиралтейском районе в честь Дня космонавтики 13 апреля пройдет перформанс «Парад Планет» — художники и танцоры в ярких костюмах под живую музыку пройдут с флагами по космическим местам города. Живая музыка — это песни и марши о космосе, которые исполнят джазовые музыканты.
Организаторы перформанса — американские художники Андреа Станислав и Дином Лозоу, известные своими международными акциями. «Парад Планет» они создавали совместно с научными и космическими организациями Москвы и Санкт-Петербурга.
Маршрут:
«Парад Планет» двинется по космическим местам Адмиралтейского района в 14.00 (в каждой точке маршрута будет небольшая остановка с кратким рассказом о том, как это место связано с космосом).
1)Стартовой точкой станет корпус Университета ИТМО (пер. Гривцова, д.14-16).
2) Участники пройдут рядом с корпусом БГТУ «Военмех» (1-я Красноармейская ул., д.1/21А).
3) Клуб «Космонавт» (Бронницкая ул., 24)
4) Финал пройдёт у Планетария №1 (наб. Обводного канала, 74). Там в 15.00 выступят флагоносцы «Парада» и артисты пластического театра «Земля».
Ранее «Собака.ru» сообщала, что арт-группа «Явь» создала ко Дню космонавтики стрит-арт «Терешкова: через тернии к звездам».
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