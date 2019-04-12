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Демонстрация-перформанс в Адмиралтейском районе: художники и танцоры под живую музыку пройдут с флагами по космическим местам города

В Адмиралтейском районе в честь Дня космонавтики 13 апреля пройдет перформанс «Парад Планет» — художники и танцоры в ярких костюмах под живую музыку пройдут с флагами по космическим местам города. Живая музыка — это песни и марши о космосе, которые исполнят джазовые музыканты.

Организаторы перформанса —  американские художники Андреа Станислав и Дином Лозоу, известные своими международными акциями. «Парад Планет» они создавали совместно с научными и космическими организациями Москвы и Санкт-Петербурга.

Маршрут:

«Парад Планет» двинется по космическим местам Адмиралтейского района в 14.00 (в каждой точке маршрута будет небольшая остановка с кратким рассказом о том, как это место связано с космосом).

1)Стартовой точкой станет корпус Университета ИТМО (пер. Гривцова, д.14-16).

2) Участники пройдут рядом с корпусом БГТУ «Военмех» (1-я Красноармейская ул., д.1/21А). 

3) Клуб «Космонавт» (Бронницкая ул., 24)

4) Финал пройдёт у Планетария №1 (наб. Обводного канала, 74). Там в 15.00 выступят флагоносцы «Парада» и артисты пластического театра «Земля».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что арт-группа «Явь» создала ко Дню космонавтики  стрит-арт «Терешкова: через тернии к звездам». 


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