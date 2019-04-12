Facebook оштрафовали за отказ передать Роскомнадзору данные о локализации баз данных в России

Мировой судья судебного участка №422 по Таганскому району Москвы Антон Козырев обязал Facebook выплатить штраф три тысячи рублей за отказ передать Роскомнадзору данные о локализации в России баз данных пользователей соцсети. Об этом сообщает «Медиазона».

Требования ведомство выдвигало в течение 30 дней, компания же отвечала, что предпринимает шаги для этого. Позже Роскомнадзор попросил сообщить, готовы ли данные — Facebook ответил, какие шаги для этого предпринимает, так и не предоставив сведений о хранении баз данных в России.

В одном из ответов Facebook указал, что не сегментирует данные пользователей по географическим признакам.

Напомним, что неделю назад суд оштрафовал и Твиттер на три тысячи рублей — сервис отказался предоставить данные о локализации в России баз данных пользователей соцсети.