Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням

Администрация центрального района Петербурга приняла решение сделать Думскую улицу пешеходной в выходные и праздничные дни.У дома № 2А установят дорожные знаки «Пешеходная зона» и «Стоянка запрещена» — они будут действовать по всей протяженности улицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

Чиновники отметили, что улица известна «расположенными на ней в питейными заведениями и ночными клубами», и пока неизвестно, когда нововведения вступят в силу.

Ранее «Собака.ru» публиковала гид по Думской: корреспондент «Собака.ru» весь уикенд стенографировал в засаде на ночной Думской и открыл смысл жизни в водке, понял, где найти мужа из ниоткуда и возненавидел Петра Первого.