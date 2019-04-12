Студенты ИТМО и НИУ ВШЭ рассказали, за какие исследования получили премию «Яндекса» имени Ильи Сегаловича

«Яндекс» впервые вручил ученым премию имени сооснователя компании Ильи Сегаловича — она выдается за развитие компьютерных наук. В номинации «Молодые исследователи» премию получили два студента из Петербурга: Александра Малышева, студентка НИУ ВШЭ и Арип Асадулаев, студент ИТМО. «Собака.ru» узнала, чем они занимаются, и какие исследования провели.

Александра Малышева, студентка НИУ ВШЭ. Премия дается не за одну конкретную работу, поэтому я выделю два исследования. Расскажу на примере: есть игра Дота-2, и в ней пять агентов каждый день играют друг с другом или против компьютера.Машина уже умеет выигрывать в поединке один на один, но пять на пять — проигрывает. Я провела исследование и поняла, что это происходит из-за проблем с коммуникацией. Когда люди играют, они передают друг другу информацию. Часто это даже что-то не особо важное: «О, я вижу цветочек!». Их разговоры создают шумы, компьютер пока не умеет понимать, что важно, а что нет. Мое исследование как раз заключалось в том, как правильно передавать информацию. ( Видео — с 1:35).

Второе — я учила робота бегать, как человек, у которого вместо ноги протез, так, чтобы нагрузка на суставы остальной части ноги и второй ноги была минимальной, чтобы они не разрушались. У меня была полная модель человека, с мышцами и суставами. Каждый раз, когда робот пробегал сколько-то метров, ему давалась награда. Но проблема заключалась в том, что ему было сложно сделать первый шаг, он не понимал. И тогда мы с ним смотрели видео на YouTube, где люди бегают. Это как с ребенком — малыш не научится ходить, если не будет видеть, как это делают взрослые. Интересно, что робот запоминает и повторяет любую информацию. Если показать ему, как ходить гуськом, он будет ходить гуськом».