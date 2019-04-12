В Транспортном переулке появился стрит-арт «Терешкова: через тернии к звездам»

Уличные художники рассказали, что все материалы были куплены на их средства. А еще – им пришлось столкнуться с множеством трудностей. Так, например, их осыпала оскорблениями и грозилась вызвать полицию женщина из управляющей компании дома, поэтому пришлось срочно искать другую стену. С ней тоже возникли проблемы, но в этот раз художникам удалось взять свое. Стрит-арт все же состоялся на доме по адресу Транспортный переулок, 9.

Это не единственная работа арт-группы «Явь». В марте она создала аллегорию построения семьи «МамаWok», в которой глава и основа — мать, так как «в большинстве случаев российские семьи держатся исключительно на женщинах». Работа является ответом на арт-объект Музея искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков «ПапаWok», который отличался тем, что у основания семьи была фигура отца — скульптуру создал петербургский художник Сергей Бородкин.

Их же работа — стрит-арт на тему Северного Возрождения в искусстве на заброшенном здании по адресу Павловское шоссе, 40. Рисунок является третьей частью масштабного перфоманса «Созидание и вандализм». Уличные художники уже сделали на этом же здании росписи на первобытную и античную тему, эти работы были закрашены коммунальными службами.

А в декабре возле станции метро «Звенигородская» в Петербурге «Явь» установила скульптуру в поддержку рэперов. Новая работа проходит под лозунгом «Я буду петь свою музыку», что является строчкой из песни рэпера Хаски, и призвана высказаться против ареста музыкантов и отмены концертов в России.