В Петербурге появилась копия интерьера частного самолета для фотосессий

В Петербурге фотостудия создала копию интерьера частного самолета. Там есть и кожаные кресла, и фирменные салфетки, и фрукты, и даже шампанское (муляж или нет – мы не проверяли). Чтобы почувствовать роскошную жизнь хотя бы так, чтобы девушка перезвонила, а друзья и подружки обзавидовались, вам придется отдать 3000 рублей.