В Петербурге появилась копия интерьера частного самолета для фотосессий
В Петербурге фотостудия создала копию интерьера частного самолета. Там есть и кожаные кресла, и фирменные салфетки, и фрукты, и даже шампанское (муляж или нет – мы не проверяли). Чтобы почувствовать роскошную жизнь хотя бы так, чтобы девушка перезвонила, а друзья и подружки обзавидовались, вам придется отдать 3000 рублей.
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Такого в Санкт-Петербурге ещё не было! Единственная в городе копия интерьера частного самолёта ✈️ ⠀ Мы очень долго работали над этим пространством и рады, наконец, сообщить, что Зал Fly(Air) официально открыт!⚡️ ⠀ Стоимость аренды зала: 3000 рублей/час. ⠀ Бронируйте время уже сейчас — по номеру +7 812 988 44 62 или в удобном формате по ссылке в шапке профиля👆🏼 🖤 ⠀ #dailyphotostudio
Студия находится на Лиговском 176/178, а записать на фотосессию можно здесь.
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