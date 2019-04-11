Рамси Болтон из «Игры Престолов» приедет в Петербург на Comic Con

На фестиваль Comic Con Saint Petersburg-2019, который пройдет с 17 по 19 мая, приедет Иван Реон — он сыграл кровожадного Рамси Сноу по прозвищу «Ублюдок Болтона» в сериале «Игра Престолов». Он примет участие в фото- и автограф-сессиях.

Comic Con пройдет в Ленэкспо, Павильон №7, а билеты можно приобрести здесь (от 900 до 5000 рублей).

Ранее «Собака.ru» публиковала все обновления HBO к последнему сезону «Игры престолов». Так, например, в Фейсбуке сериала появился новый постер к последнему сезону. На нем знаменитый трон выложен из тел погибших. А подпись к публикации гласит: «Это была великая война».