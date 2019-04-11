«КиноПоиск» научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах и сообщать, какие актёры их играют

«Кинопоиск» запустил систему DeepDive — в нее заложены алгоритмы «Яндекса», и она умеет распознавать актеров. То есть, при просмотре фильма вам достаточно нажать на паузу, и система расскажет, что за актер на экране и в каких еще фильмах он снимался.

Как рассказали TJ в компании, пока система работает в приложениях сервиса для телевизоров Samsung и LG, но к премьере последнего сезона «Игры престолов» она появится и в вебе.

Сейчас DeepDive работает в более, чем 150 фильмах и сериалах, доступных по подпискам.

Ранее мы рассказывали про 30 лучших иностранных фильмов 2018 года по версии «Собака.ru»: новые картины Ларса фон Триера и Пола Томаса Андерсона, долгострой Терри Гиллиама и невероятно красивая «Холодная войны» Павла Павликовского и другие.