Советник по развитию велосипедной инфраструктуры Дарья Табачникова покидает свою должность

Дарья Табачникова, заместитель гендиректора Городского центра управления парковками (ЦУП) и Советник по развитию велосипедной инфраструктуры, объявила, что покидает свою должность. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

Она поблагодарила всех, с кем работала, и рассказала, что пока находится в поиске подходящей работы: «Кажется, впервые я хочу сознательно и кропотливо выбирать. Не торопиться. Все взвесить и хорошо подумать.У меня сейчас есть два прекрасных предложения, но список открыт, и если вам интересен мой опыт — буду рада услышать и другие предложения». Кроме того, Дарья поделилась, что думает над идеей собственного консалтинга в сфере велосипедной инфраструктуры.

Она упомянула, что проект велосипедной инфраструктуры не только запущен, но и успешно работает. Она планировала пересадить горожан на байки и научить их культуре веловождения. В 2018 году появилась схема строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. А еще — на набережной реки Фонтанки появился новый участок велополосы.

«Собака.ru» рассказывала, как начинался проект и что было в планах.