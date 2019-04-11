Telegram запустил в закрытом режиме тестирование своего блокчейна TON

Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна TON — по словам разработчиков, он будет обрабатывать платежи быстрее Visa и Mastercard.

Как сообщают «Ведомости», доступ к сервису дали нескольким командам программистов. Их задача изучить свойства и готовность сети, а также узнать, какие транзакции и с какой скоростью она сможет проводить.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выпустит свою криптовалюту TON (Telegram Open Network) на базе мессенджера в марте 2018 года.

Потом сроки перенеслись: запуск платформы был запланирован на январь 2019 года. В марте Telegram провел основное ICO (первичное размещение токенов), далее 42% токенов будет сохранено в TON Reserve для защиты курса криптовалюты от спекулянтов. В документе сообщается, что 80% собранных в ходе ICO средств будет потрачено на поддержание работы системы.

Директор лаборатории компьютерной криминалистики при Университете ИТМО Кузьмич Павел по нашей просьбе разобрался, насколько осуществим этот план и почему в России выгоду от него получат в первую очередь наркоторговцы.