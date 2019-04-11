В Петербурге построят 29 новых станций метро — об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов: «Мы поставили план до 2032 года запустить 29 станций. На это нам нужно ежегодно тратить порядка 30 млрд рублей. На 2020-2021 годы эти деньги уже заложены».

Как сообщает «Фонтанка», с «Фрунзенским радиусом» он пообещал закончить к 1 сентября.

Напомним, что контракт на строительство Фрунзенского радиуса вновь продлили. В этот раз — до 15 декабря 2019 года. Несмотря на это, в документе указано, что все работы, необходимые для строительства станций «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары», должны быть завершены в конце августа 2019 года. Хотя работы на них должны были закончиться до конца 2018 года, но в ноябре подрядчик объявил, что не укладывается в сроки.

Дополнительное соглашение касается и финансирования. Оно подтверждает обязательство города выдать «Метрострою» аванс в 500 миллионов рублей при том, что компания так и не погасила предыдущий аванс в 1,3 миллиарда рублей.